Bei allen Firmen gibt es allerdings beim Frauenanteil Nachholbedarf. So sind weltweit gerade einmal 6 Prozent der CEOs weiblich, in Europa und Nordamerika liege dieser Anteil mit je 7 Prozent nur leicht höher, in Asien mit 4 Prozent noch tiefer. In der Schweiz wird sogar keines der erfassten Familienunternehmen von einer Frau geführt. "Bei Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen setzen sich Frauen nicht im gleichen Mass an die Spitze durch wie in anderen Unternehmen", so Stahl.