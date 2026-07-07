Trontinemab ist ein experimenteller Antikörper, der auf das Eiweiss Amyloid-beta abzielt, das sich im Gehirn von Alzheimer-Patienten ablagert. In einer laufenden Phase-Ib/IIa-Studie werden Langzeitdaten zu Sicherheit, Amyloid-Abbau und Biomarkern präsentiert. Erstmals wird Roche auch das Design der Phase-III-Studie Preventron vorstellen, die Trontinemab bei kognitiv unbeeinträchtigten Personen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko untersucht.