Roche wird neue Daten zu seinem Alzheimer-Portfolio an der internationalen Alzheimer-Konferenz AAIC vom 12. bis 15. Juli in London vorstellen. Im Mittelpunkt stehen Langzeitdaten zum Wirkstoff Trontinemab sowie Daten zum Bluttest Elecsys pTau217, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte.
Trontinemab ist ein experimenteller Antikörper, der auf das Eiweiss Amyloid-beta abzielt, das sich im Gehirn von Alzheimer-Patienten ablagert. In einer laufenden Phase-Ib/IIa-Studie werden Langzeitdaten zu Sicherheit, Amyloid-Abbau und Biomarkern präsentiert. Erstmals wird Roche auch das Design der Phase-III-Studie Preventron vorstellen, die Trontinemab bei kognitiv unbeeinträchtigten Personen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko untersucht.
Für den Bluttest Elecsys pTau217, der kürzlich die CE-Zulassung für die Diagnose von Alzheimer in der Primär- und Sekundärversorgung erhalten hat, werden Daten zur Testleistung in beiden Versorgungsstufen präsentiert.
(AWP)