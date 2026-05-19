Besonders wichtig sind neue Ergebnisse aus der sogenannten lidERA-Studie. Bereits Ende 2025 hatte Roche berichtet, dass Giredestrant das Risiko für ein Wiederauftreten der Erkrankung oder den Tod um 30 Prozent senken konnte. Nun sollen zusätzliche Daten zeigen, dass dieser Nutzen sowohl bei jüngeren Frauen vor den Wechseljahren als auch bei Frauen nach den Wechseljahren bestehen bleibt. Die Daten wurden bereits bei der US-Zulassungsbehörde FDA eingereicht.