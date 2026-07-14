Der Test namens Cobas HDV ist nach Unternehmensangaben der erste vollautomatische Hochdurchsatz-Test für diese Erkrankung. Er soll es ermöglichen, das Virus zuverlässig nachzuweisen und den Behandlungserfolg zu überwachen, wie der Diagnostik- und Medikamentenkonzern am Dienstag mitteilte.
Bisher seien häufig manuelle oder laborentwickelte Verfahren zum Einsatz gekommen. Der neue Test ist in Ländern verfügbar, die die europäische CE-Kennzeichnung anerkennen, und läuft auf den bereits weltweit in Labors eingesetzten Cobas-5800-, -6800- und -8800-Systemen.
Hepatitis D gilt als die schwerste Form der Virushepatitis und betrifft weltweit schätzungsweise 12 Millionen Menschen. Das Virus tritt nur bei Personen mit einer Hepatitis-B-Infektion auf und kann schneller zu Leberzirrhose, Leberversagen oder Leberkrebs führen.
(AWP)