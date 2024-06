Der Partner Sarepta machte in den vergangenen Tagen von sich reden, da das Unternehmen in den USA einen wichtigen Zulassungserfolg verbuchen konnte. Dort hat die Gesundheitsbehörde FDA die bisherige Vertriebsgenehmigung der Gentherapie in eine reguläre Zulassung für ambulante DMD-Patienten ab vier Jahren umgewandelt.