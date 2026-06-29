Das System basiert auf der firmeneigenen Sequencing-by-Expansion-Technologie (SBX) und soll nach Angaben des Basler Pharmakonzerns eine Kombination aus hoher Genauigkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bieten. Mit der neuen Plattform will Roche zentrale Engpässe in der Genomforschung beseitigen und Forschern ermöglichen, vollständige Genomsequenzierungen innerhalb eines Tages durchzuführen, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Axelios 1 sei zunächst für Forschungszwecke bestimmt und könne künftig auch den Weg für klinische Anwendungen ebnen.
Nach Unternehmensangaben eignet sich das System sowohl für kleinere Studien als auch für umfangreiche Genomprojekte. Die Plattform ermögliche flexible Arbeitsabläufe und eine nahezu in Echtzeit erfolgende Auswertung der Sequenzierungsdaten.
Die Markteinführung erfolgt zunächst in Ländern wie Nordamerika, der EU und einigen Ländern in der Region Asien-Pazifik. Weitere Märkte sollen dann nach und nach erschlossen werden, wie AWP Finanznachrichten auf Nachfrage erfuhr. Den Preis für die Axelios 1-Plattform beziffert Roche auf 750'000 US-Dollar in den USA.
Die zugrunde liegende SBX-Technologie wandelt DNA- oder RNA-Moleküle in sogenannte «Xpandomers» um, die mithilfe eines wiederverwendbaren speziellen Sensors mit Millionen Nanoporen analysiert werden. Dadurch sollen besonders schnelle und präzise Einzelmolekül-Sequenzierungen möglich werden.
Roche verweist in der Mittteilung auf ein stark wachsendes Marktumfeld: Der Markt für Sequenzierungstechnologien hat laut Unternehmensangaben derzeit ein Volumen von rund 7,3 Milliarden US-Dollar und dürfte in den kommenden Jahren zweistellig wachsen.
(AWP)