Das System basiert auf der firmeneigenen Sequencing-by-Expansion-Technologie (SBX) und soll nach Angaben des Basler Pharmakonzerns eine Kombination aus hoher Genauigkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bieten. Mit der neuen Plattform will Roche zentrale Engpässe in der Genomforschung beseitigen und Forschern ermöglichen, vollständige Genomsequenzierungen innerhalb eines Tages durchzuführen, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorgeht. Axelios 1 sei zunächst für Forschungszwecke bestimmt und könne künftig auch den Weg für klinische Anwendungen ebnen.