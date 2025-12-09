Ärzte stützen sich den Angaben zufolge bei der Diagnose von BV und CV, die mit unspezifischen Symptomen einhergehen, in der Regel auf Mikroskopie, pH-Tests und klinische Beobachtungen. Diese Methoden können demnach zu ungenauen Ergebnissen führen, was Verzögerungen bei der Behandlung oder die Verschreibung ungeeigneter Therapien zur Folge haben kann. Dieses Problem löse der neue Cobas BV/CV-Assay, indem er genaue und spezifische Ergebnisse liefere.