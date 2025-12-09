Roche lanciert einen neuen PCR-Test. Nachdem der Pharmakonzern die CE-Kennzeichnung für den Cobas BV/CV-Test (Bakterielle Vaginose/Candida-Vaginitis) erhalten habe, werde er nun in den Ländern auf den Markt gebracht, die diese Kennzeichnung akzeptieren, hiess es in einem Communiqé vom Dienstag.
Der Test dient der genauen Identifizierung spezifischer Bakterien und Hefen, die für Bakterielle Vaginose (BV) und Candida-Vaginitis (CV) verantwortlich sind. Sie werden in Vaginalproben von symptomatischen Patientinnen mit dem proprietären Cobas PCR Media-Röhrchen entnommen, wie es weiter hiess.
Ärzte stützen sich den Angaben zufolge bei der Diagnose von BV und CV, die mit unspezifischen Symptomen einhergehen, in der Regel auf Mikroskopie, pH-Tests und klinische Beobachtungen. Diese Methoden können demnach zu ungenauen Ergebnissen führen, was Verzögerungen bei der Behandlung oder die Verschreibung ungeeigneter Therapien zur Folge haben kann. Dieses Problem löse der neue Cobas BV/CV-Assay, indem er genaue und spezifische Ergebnisse liefere.
Laut Roche sind 25 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter von bakterieller Vaginose betroffen, während bis zu 75 Prozent der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Candida-Vaginitis erkranken.
(AWP)