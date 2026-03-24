Er ermögliche den gleichzeitigen Nachweis von mehr als 20 Viren und Bakterien, darunter SARS-CoV-2, Influenza, RSV und Bordetella pertussis, aus einer einzigen Patientenprobe. Damit sollen Ärztinnen und Ärzte rasch die Ursache von Infektionen bestimmen und gezielte Behandlungen einleiten können.