Roche präsentiert die neuen Daten am neunten Joint ECTRIMS-ACTRIMS Meeting (European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Die 10-Jahres-Wirksamkeitsdaten unterstreichen die Fähigkeit von Ocrevus, das Fortschreiten der Behinderung zu verhindern bei gleichzeitiger Erhaltung der Mobilität. Die neuen 10-Jahres-Sicherheitsdaten von über 6000 Patientinnen und Patienten bestätigten zudem das Langzeit-Sicherheitsprofil des Mittels, schreibt Roche am Donnerstag in einer Mitteilung.