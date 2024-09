Roche werde die Daten auf dem 40. Kongress des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sklerose (ECTRIMS) am 18. September in Kopenhagen vorstellen. «Wenn diese Ergebnisse in den laufenden Phase-III-Studien validiert werden, könnte Fenebrutinib die Behandlungslandschaft für Patienten mit Multipler Sklerose weiter verbessern», wurde Levi Garraway, Chief Medical Officer, in der Meldung zitiert.