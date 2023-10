Die «bahnbrechenden» Daten habe man ausserdem in einer mündlichen Präsentation auf der 9. ECTRIMS-ACTRIMS-Tagung (European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) vorgestellt. «Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass Fenebrutinib das Fortschreiten der MS-Krankheit zum Teil dadurch verlangsamt, dass es direkt im Gehirn wirkt», wurde Levi Garraway, Chief Medical Officer, in der Meldung zitiert.