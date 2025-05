In der Studie habe sich das Sterberisiko von Erwachsenen bei Brustkrebs nach zehn Jahren um 17 Prozent reduziert bei Patienten, die Perjeta zusätzlich zu Herceptin und Chemotherapie erhielten, heisst es in der Mitteilung von Roche vom Dienstag. In einer speziellen Untergruppe, in der Patienten mit Brustkrebs und zusätzlicher Lymphknoten-positiver Erkrankung behandelt wurden, sank das Risiko sogar um 21 Prozent.