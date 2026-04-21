In der METEOROID-Studie seien bei Patienten mit der seltenen Nervensystem-Erkrankung Mogad (Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierte Erkrankung) Fortschritte erzielt worden, teilte Roche am Dienstagabend mit. Die Behandlung mit Enspryng habe das Risiko eines neuen Rückfalls bei Erwachsenen und Jugendlichen, die an der Mogad-Erkrankung litten, im Vergleich zu Placebo um 68 Prozent gesenkt.