Roche stellt eine Vielzahl an Updates aus seiner Forschungspipeline für den Fachkongress ECTRIMS in Barcelona in Aussicht. Vor allem zum bereits zugelassenen Mittel Ocrevus werde Roche zwischen dem 24. und 26. September zahlreiche neue Daten vorstellen, kündigte der Pharmakonzern am Mittwoch an.