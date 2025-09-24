Aber auch zu dem Prüfmedikament Fenebrutinib werde Roche auf dem Kongress des Europäischen Komitees für die Behandlung und Erforschung von Multipler Sklerose neue Einblicke liefern.
Die Studien bestätigen demnach, dass Ocrevus für verschiedene Gruppen von Menschen mit Multipler Sklerose hilfreich ist - etwa für Kinder mit schubförmiger MS, Frauen während Schwangerschaft oder Stillzeit sowie Erwachsene mit schwerer, fortschreitender MS.
Zudem werde Roche ausführliche Daten aus der Phase-II-Studie mit Fenebrutinib vorstellen. Sie zeigen, dass die Behandlung mit dem Wirkstoff nach 96 Wochen eine nahezu vollständige Unterdrückung der Krankheitsaktivität zeigen.
(AWP)