Das Mittel solle in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung diffuser grosszelliger B-Zell-Lymphome zugelassen werden. Die Zulassung sollte für jene Patienten gelten, die für eine Stammzelltransplantation nicht in Frage kämen, teilte Roche gleichentags mit. Die endgültige Entscheidung der EU- Kommission werde in naher Zukunft erwartet.