Die ersten vielversprechenden Ergebnisse hatte der Pharmakonzern Roche bereits Ende September gemeldet. Die aktuellen Daten bestätigen nun, dass die neue Medikamentenkombination das Fortschreiten der Krankheit deutlich verlangsamen konnte, wie Roche am Samstag mitteilte. In der Phase-III-Studie mit dem Namen evERA untersuchte Roche die Wirkung des Wirkstoffs Giredestrant in Kombination mit dem bereits bekannten Medikament Everolimus. Die Studie richtete sich an Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs, der bereits fortgeschritten war oder sich im Körper ausgebreitet hatte.