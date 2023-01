In einer spätklinischen Phase-III-Studie senkte ein Cocktail aus den Arzneien Tecentriq und Avastin bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom (HCC) im Frühstadium das Risiko, dass der Tumor nach der operativen Entfernung zurückkehrt, wie der Schweizer Pharmariese am Donnerstag mitteilte. Die Testreihe mit dem Namen IMbrave050 erreichte damit das Hauptziel. Roche will die Studienergebnisse nun der US-Arzneimittelbehörde FDA, der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und anderen Gesundheitsbehörden vorlegen, um das weitere Vorgehen festlegen.