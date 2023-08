In der Studie "Skyscraper-01" wurde der Nutzen einer Kombination der Immuntherapie Tiragolumab plus Tecentriq im Vergleich zu Tecentriq bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) untersucht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Blindstudie sei noch nicht abgeschlossen, betonte Roche. Der Konzern werde die Studie bis zur endgültigen Analyse des Gesamtüberlebens fortsetzen.