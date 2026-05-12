Die Zulassung basiert den Angaben zufolge auf Studien mit Menschen in sehr frühen Stadien der Erkrankung. Dabei handelte es sich um Personen mit ersten Gedächtnisproblemen oder leichten kognitiven Einschränkungen, die ihren Alltag noch weitgehend selbstständig bewältigen können. Gerade in dieser frühen Phase versprechen sich Fachleute laut Communiqué den grössten Nutzen von einer raschen Diagnose und Behandlung, um das Fortschreiten der Krankheit möglichst lange zu verlangsamen.