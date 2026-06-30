Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Zulassungsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für Enspryng zur Behandlung der Autoimmunerkrankung TED erhalten. Grundlage für die Prüfung sind die beiden Satra-GO-Studien. Eine Entscheidung der FDA zur Zulassung wird für den 15. Oktober erwartet.