Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Zulassungsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für Enspryng zur Behandlung der Autoimmunerkrankung TED erhalten. Grundlage für die Prüfung sind die beiden Satra-GO-Studien. Eine Entscheidung der FDA zur Zulassung wird für den 15. Oktober erwartet.
Enspryng habe das Potenzial, die erste subkutane, zu Hause verabreichbare Standardtherapie für TED zu werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. TED ist eine seltene Autoimmunerkrankung der Augenhöhle, die meist im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenüberfunktion auftritt.
(AWP)