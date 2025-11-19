Der Unterschied zwischen subkutaner und intravenöser Verabreichung liegt vor allem am Ort, der Art und dem Tempo der Medikamentengabe - mit positiven Folgen für Patienten und Kliniken. Roche zufolge dauert die Injektion von Lunsumio rund eine Minute - im Vergleich zu einer 2-4-stündigen intravenösen Infusion.