In der Studie "Ocarina II" wurde das Mittel den Patienten subkutan verabreicht, was den Behandlungsaufwand verringerte. Das Mittel wurde zweimal jährlich als 10-minütige subkutane Injektion bei Patienten mit schubförmiger oder primär progredienter MS (RMS oder PPMS) verabreicht, teilte Roche am Donnerstag mit. Die subkutane Injektion erwies sich gegenüber der intravenösen Darreichungsform als nicht unterlegen.