Roche vernichtete zurückgekaufte Aktien

Fundamental geändert hat sich die Ausgangslage am 4. November 2021. Damals kündigte Roche den Rückkauf der Beteiligung von Novartis an Roche an. Rund ein Drittel aller Inhaberpapiere hatte der Lokalrivale besessen. Roche vernichtete die gekauften Aktien und reduzierte damit die Gesamtzahl der Papiere drastisch. Präsident Christoph Franz verkündete froh, die Transaktion habe Roche wieder "volle strategische Flexibilität" gegeben. Auch für die Aktionäre sei die Transaktion eine positive Sache: Sie führe für alle Anteilhaber zu einer Gewinnverdichtung.