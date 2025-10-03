Die Übereinkunft gilt als Vorlage für andere Pharmaunternehmen - was deren Valoren auf breiter Front beflügelte: Neben den Valoren von Roche und Novartis zogen in den letzten Handelstagen zum Beispiel auch jene von Astrazeneca und Sanofi markant an. Roche profitierte zudem von zwei Analystenprognosen. Zum einen: HSBC stufte die Genussscheine auf «Buy» von «Hold» und setzte das Kursziel neu bei 320 Franken an (zuvor: 285 Franken). Zum anderen: BNP Paribas hielt am Rating «Outperform» fest und zog das Preisziel auf 308 von 302 Franken hoch. Beide neuen Kursziele liegen über dem Schnitt der Analystenprognosen, der 301 Franken beträgt, sowie über der aktuellen Notierung des Roche-Bons, der zu 287 Franken gehandelt wird.