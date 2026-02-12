Künftig finden auf einer Fläche von drei Fussballfeldern gut 1000 der rund 7700 Mitarbeitenden des Standorts eine neue Heimat für die Diagnostikforschung und -entwicklung der Zukunft. Roche arbeite dort an hochinnovativen In-vitro-Diagnostika für die Bereiche Neurologie, bspw. Alzheimer und Multiple Sklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionskrankheiten sowie an spezifischen Testverfahren für die personalisierte Medizin.