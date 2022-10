Die ermutigenden klinischen Daten für ein neues Alzheimermedikament von Biogen und Eisai bestätigen nach den Worten von Roche-Pharmachef Bill Anderson den Behandlungsansatz des Arzneimittelherstellers. "Vor der Veröffentlichung dieser Daten gab es eine heftige Debatte darüber, ob Amyloid-Beta überhaupt etwas an den klinischen Anzeichen und Symptomen der Alzheimererkrankung ändert", sagte Anderson am Dienstag. "Nach diesen Daten muss diese Debatte einen anderen Charakter annehmen, und sie bestärken uns in der Richtigkeit des Ansatzes."