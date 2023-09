Auch wenn es darum geht, eine echte Alternative zu den bestehenden Standardbehandlungen zu liefern, sieht Roche sich in einer führenden Position. Gleichzeitig sei es dem Konzern gelungen, die Entwicklungszeiten im Vergleich zur Industrie zu verbessern. Während der Konzern in der entscheidende Phase-III überdurchschnittlich kurze Entwicklungsphasen von 2,6 Jahren schaffe, hinke er aber in der Phase-II mit durchschnittlich 3,1 Jahren der Branche (2,4 Jahre) hinterher.