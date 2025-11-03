Dabei will der Pharmakonzern 46 Abstracts - inklusive 12 mündliche Präsentationen - vorstellen.
Die Daten unterstrichen das Engagement von Roche für Innovationen in der Hämatologie und spiegelten bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung der Behandlung verschiedener Blutkrankheiten wider, wird Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche in einer Mitteilung vom Montag zitiert.
Die wichtigsten Präsentationen enthalten im Bereich Hämophilie neue Daten zu Hemlibra, sowie positive Phase I/II Ergebnisse zu NXT007 und vorklinische Daten zur Gentherapie SPK-8011QQ. Im Bereich Lymphome gibt es unter anderem Updates zu den Krebsmitteln Columvi und Lunsumio und im Bereich Multiple Myelome zu Cevostamab.
Der 67. ASH Kongress findet vom 6. bis zum 9. Dezember 2025 in Orlando in Florida statt.
(AWP)