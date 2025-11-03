Die wichtigsten Präsentationen enthalten im Bereich Hämophilie neue Daten zu Hemlibra, sowie positive Phase I/II Ergebnisse zu NXT007 und vorklinische Daten zur Gentherapie SPK-8011QQ. Im Bereich Lymphome gibt es unter anderem Updates zu den Krebsmitteln Columvi und Lunsumio und im Bereich Multiple Myelome zu Cevostamab.