Die Daten zeigten das Potenzial von Glofitamab und Lunsumio zur Behandlung unterschiedlicher Patientenbedürfnisse, teilte Roche am Montag mit. Patienten mit bereits starker Vorbehandlung würden früh und dauerhaft auf die Behandlung mit Glofitamab ansprechen. Die Daten werden am laufenden Kongress der American Society of Hematology (ASH) präsentiert und gleichzeitig im New England Journal of Medicine publiziert.