Der Pharmakonzern Roche hat an einem Fachkongress für seine DNA-Sequenzierungstechnologie SBX Fortschritte präsentiert. Diese seien bezüglich Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Sequenzierungsanwendung erreicht worden, teilte Roche am Donnerstag mit.

Die Entwicklungen stellt Roche an der Jahrestagung 2025 der American Society of Human Genetics (ASHG) in Boston vor. Die SBX-Technologie entwickle sich dynamisch und habe das Potenzial, «die Genomforschung zu revolutionieren», hält Roche-Diagnostics-CEO Matt Sause laut der Mitteilung fest.

Darüber hinaus hat die SBX-Technologie laut Roche den «Guinness-Weltrekord» für die bislang schnellste DNA-Sequenzierungstechnik gebrochen. Die Technologie könne ein menschliches Genom in weniger als vier Stunden von einer DNA-Probe zu einer Final-Variant-Call-Datei (VCF) verarbeiten.

(AWP)