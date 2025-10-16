Die Entwicklungen stellt Roche an der Jahrestagung 2025 der American Society of Human Genetics (ASHG) in Boston vor. Die SBX-Technologie entwickle sich dynamisch und habe das Potenzial, «die Genomforschung zu revolutionieren», hält Roche-Diagnostics-CEO Matt Sause laut der Mitteilung fest.
Darüber hinaus hat die SBX-Technologie laut Roche den «Guinness-Weltrekord» für die bislang schnellste DNA-Sequenzierungstechnik gebrochen. Die Technologie könne ein menschliches Genom in weniger als vier Stunden von einer DNA-Probe zu einer Final-Variant-Call-Datei (VCF) verarbeiten.
(AWP)