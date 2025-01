In der Phase-III-Studie Embark habe die Therapie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie zwei Jahre nach der Behandlung statistisch signifikante und klinisch aussagekräftige Verbesserungen bei wichtigen motorischen Funktionsmassen gezeigt, teilten beide Unternehmen Roche und Sarepta am Montag in separaten Communiqués mit.