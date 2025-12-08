Demnach könnte Lunsumio in Kombination mit Lenalidomid eine wirksame Behandlung bei rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom sein, wie frühe Daten aus der Phase-III-Studie Celestimo zeigten. Daten aus der subkutanen Anwendung von Lunsumio plus Polivy unterstrichen zudem das Potenzial der Therapie ohne Chemotherapie für Patienten mit einen bestimmten grosszelligen B-Zell-Lymphom.