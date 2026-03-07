«Sehr negative Auswirkungen für den Standort Schweiz»

Roche und andere Pharmakonzerne haben sich verpflichtet, neue Medikamente in den nicht teurer als in anderen Industrieländern anzubieten. Ob das die Gewinne des in Basel ansässigen Unternehmens schmälert? Schwan antwortet nicht direkt, sagt aber: «Solche Szenarien hätten vor allem für den Standort Schweiz sehr negative Auswirkungen, wo wir viele globale Funktionen in Forschung und Produktion abdecken.» Ein grosser Teil der Wertschöpfung und der hiesigen Arbeitsplätze werde durch das Geschäft in den USA finanziert. «Wir zahlen in der Schweiz mehr Steuern, als wir Umsatz haben.»