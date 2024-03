Die Outmatch-Studie wird laut den Angaben vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einem Teil der NIH, gesponsert und finanziert. Durchgeführt wird sie vom Consortium for Food Allergy Research (CoFAR) an zehn klinischen Standorten in den USA unter der Leitung des Johns Hopkins Children's Center und unter Mitwirkung der Stanford School of Medicine. Weiter wird sie auch von der Roche-Tochter Genentech und Novartis unterstützt.