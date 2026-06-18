Wie Roche weiter berichtet, bestätigten aktualisierte Studiendaten, die kürzlich auf internationalen Fachkongressen vorgestellt wurden, die positiven Ergebnisse der Behandlung. Auch nach einer längeren Nachbeobachtungszeit zeigte die Kombination demnach weiterhin einen deutlichen Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Besonders ausgeprägt war der Effekt bei Menschen, die nach einer ersten Behandlung eine zweite Therapielinie benötigten.