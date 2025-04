Trotz der US-Expansion wolle Roche seine Produktionskapazitäten in Europa oder Asien nicht verringern. «Unser Plan ist nicht, die Produktion in anderen Teilen der Welt zurückzufahren», sagte Schinecker. «Wir brauchen diese Kapazitäten.» So baue Roche gegenwärtig etwa seine Produktion in China aus, aber auch in der Schweiz und in Deutschland.