Auf dem Kongress stellte das Unternehmen nun weitere Daten vor, die laut UBS «für den kommerziellen Erfolg des Medikaments wichtig sind». Diese gliederten sich in zwei Zeitpunkte: In die Anfangsphase, in der die Dosis rasch erhöht werde, und in die Erhaltungsphase, in der das Medikament bereits auf Zieldosis eingestellt ist. Dabei habe sich gemäss den Studienergebnissen gezeigt, dass es vor allem in der Anfangsphase «in hohem Masse» zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung gekommen sei, so der Kommentar. Aber auch in der Erhaltungsphase seien diese unerwünschten Ereignisse noch viel zu hoch, wenn auch deutlich geringer als in der Anfangsphase.