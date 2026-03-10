Mit dem Umtausch von GS in PS sinkt überdies der Nennwert der Inhaberaktien von 1 Franken auf ebenfalls 0,1 Rappen. Roche zahlt infolge dieser Nennwertreduktion etwas über 100 Millionen Franken an die Inhaberaktionäre aus. Der letzte Handelstag der GS an der SIX ist der 16. März 2026. Der erste Handelstag der PS wird der 17. März sein. Die PS erhalten eine neue ISIN-Nummer (CH1499059983), eine neue Valorennummer (149'905'998) sowie ein neues Tickersymbol («ROP»).