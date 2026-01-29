Der Roche-Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären an der kommenden Generalversammlung die Zuwahl von Lubomira Rochet vor. Die 1977 geborene Managerin ist Executive Vice President und Mitglied der Konzernleitung von Société Générale, wie Roche am Donnerstag in der Mitteilung zum Jahresabschluss schreibt.