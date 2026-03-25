Insgesamt sehen die meisten Analystinnen und Analysten erhebliches Potenzial in der Roche-Aktie. Laut Daten von LSEG empfehlen elf Analysten den Kauf, acht raten zum Halten und vier zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei rund 17 Prozent über dem aktuellen Kurs, wobei die Bandbreite der Prognosen gross ist: Rothschild sieht mit einem Ziel von 428 Franken das grösste Aufwärtspotenzial, während Jefferies mit 230 Franken die vorsichtigste Einschätzung abgibt. Intron Health seinerseits hat das Kursziel bei 350 Franken bestätigt.