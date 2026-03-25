Die jüngsten Kursrückgänge bei Roche erscheinen übertrieben. Zu diesem Schluss kommt die Research-Boutique Intron Health aus London. Bevorstehende Katalysatoren könnten beim Pharmaschwergewicht zudem zu einer Neubewertung der Aktien führen. In diesem Zusammenhang hat Intron-Experte Naresh Chouhan die Partizipationsscheine von Roche auf «Kaufen» hochgestuft.
Analyst Naresh Chouhan betont, die schlechten Nachrichten seien nun vom Tisch. Besonders gespannt darf man auf den 12. Mai sein, wenn Roche an seinem «Diagnostics Day» die Wachstumspläne bis 2030 vorstellen wird. Zwar sei keine explizite mittelfristige Prognose zu erwarten, doch sollten wichtige Einblicke in die verbesserte Perspektive des Unternehmens gegeben werden.
Intron Health modelliert ein jährliches Umsatzwachstum von 6 Prozent für 2026 bis 2031 und ein Gewinnwachstum pro Aktie von 9 Prozent pro Jahr. Zudem dürfte der Pharmakonzern zu den Hauptprofiteuren der KI-Entwicklung zählen.
Bereits am Montag hatte auch die LBBW ihr Rating für Roche auf «Kaufen» angehoben. Der zuständige Analyst verwies dabei lediglich auf das verbesserte Chancen-Risiko-Profil, das sich aus den jüngsten Kursverlusten ergibt. Seit Ende Februar haben die Roche-Aktien nämlich rund 16 Prozent an Wert verloren.
Insgesamt sehen die meisten Analystinnen und Analysten erhebliches Potenzial in der Roche-Aktie. Laut Daten von LSEG empfehlen elf Analysten den Kauf, acht raten zum Halten und vier zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei rund 17 Prozent über dem aktuellen Kurs, wobei die Bandbreite der Prognosen gross ist: Rothschild sieht mit einem Ziel von 428 Franken das grösste Aufwärtspotenzial, während Jefferies mit 230 Franken die vorsichtigste Einschätzung abgibt. Intron Health seinerseits hat das Kursziel bei 350 Franken bestätigt.
(cash/Bloomberg)