In der zulassungsrelevanten Studie FENhance 2 mit dem Kandidaten Fenebrutinib hat der Pharmakonzern in der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schubförmig verlaufender Multipler Sklerose (RMS) die gesteckten Ziele erreicht. Wie Roche in einem Communiqué vom Montag mitteilte, senkte Fenebrutinib die jährliche Rückfallrate im Vergleich zu Teriflunomid nach mindestens 96 Wochen signifikant.
Darüber hinaus erwies sich Fenebrutinib in der zulassungsrelevanten Studie FENtrepid bei Patienten mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) als nicht unterlegen gegenüber Ocrevus (Ocrelizumab), das bereits seit Jahren auf dem Markt ist.
Die vollständigen Studiendaten sollen auf kommenden medizinischen Kongressen vorgestellt werden; die Ergebnisse der zweiten RMS-Phase-III-Studie (FENhance 1) werden für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet.
Fenebrutinib zielt auf Zellen des Immunsystems ab, die als B-Zellen und Mikroglia bekannt sind, heisst es in der Mitteilung weiter. Die gezielte Bekämpfung der B-Zellen helfe, die akute Entzündung zu kontrollieren, die Rückfälle verursacht, während die gezielte Bekämpfung der Mikroglia im Gehirn die chronischen Schäden bekämpfe. Von ihnen werde angenommen, dass sie das Fortschreiten der langfristigen Behinderung vorantreiben.
(AWP)