Fenebrutinib zielt auf Zellen des Immunsystems ab, die als B-Zellen und Mikroglia bekannt sind, heisst es in der Mitteilung weiter. Die gezielte Bekämpfung der B-Zellen helfe, die akute Entzündung zu kontrollieren, die Rückfälle verursacht, während die gezielte Bekämpfung der Mikroglia im Gehirn die chronischen Schäden bekämpfe. Von ihnen werde angenommen, dass sie das Fortschreiten der langfristigen Behinderung vorantreiben.