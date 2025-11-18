Im Gegenzug evaluiert Freenome die bevorstehende «Sequencing by Expansion» (SBX)-Technologie von Roche für zukünftige Entwicklungsanwendungen.
Roche erwirbt dazu die exklusiven Rechte ausserhalb der USA zur Entwicklung von sogenannten «Kitted»-Tests, wie es in einer Mitteilung von Freenome vom Dienstag heisst. Dabei werde eine dezentrale Testverarbeitung und -analyse ohne ein grosses Verarbeitungslabor möglich.
Die Kooperation soll zudem die Verfügbarkeit der Tests von Freenome in bestimmten Märkten ausserhalb der USA beschleunigen. Das US-Unternehmen erhalte ausserdem Zugang zu den Plasmaprobenkohorten von Roche. Diese sollen dazu beitragen, die Entwicklung personalisierter Screening-Tests für verschiedene Krebsarten, darunter Lungenkrebs, zu beschleunigen.
Roche hat laut den Angaben bereits im Februar 2024 eine Finanzierungsrunde von Freenome in Höhe von 254 Millionen Dollar angeführt. Die aktuelle Lizenz- und F&E-Vereinbarung umfasse ein potenzielles Volumen von über 200 Millionen Dollar und ein Eigenkapitalinstrument von 75 Millionen.
(AWP)