Der Pharmakonzern Roche hat laut dem Communiqué zweijährige Phase-III-Daten am Fachkongress American Society of Retina Specialists (ASRS) vorgestellt. In den Studien «Pagoda» und «Pavilion» sei Susvimo zur Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME) bzw. der diabetischen Retinopathie (DR) eingesetzt worden. Laut Roche sind dies die beiden häufigsten Ursachen für Sehkraftverlust bei Erwachsenen mit Diabetes.