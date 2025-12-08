Nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von 35,1 Monaten zeigte sich ein deutlicher Vorteil für die Behandlung mit Columvi (Glofitamab) in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin (GemOx). Patienten, die so behandelt wurden, lebten im Schnitt 25,5 Monate, während Patienten, die Rituximab plus GemOx erhielten, 12,5 Monate überlebten. Das entspreche einer Risikoreduktion für den Tod um 40 Prozent. Konkret litten diese Patienten an einem rezidiviertem oder refraktärem (R/R) diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL).