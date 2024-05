Der ZKB-Experte belässt die Hemlibra-Schätzung für 2028 bei 5,4 Milliarden Franken, was sehr nahe am Konsensus liegt. Es besteht vielleicht ein limitiertes Downside, allerdings muss ohnehin mit Biosimilars ab 2031 gerechnet werden, so dass ein möglicher Einfluss auf den diskontierten, freien Cashflow bei der Bewertung ohnehin limitiert sein sollte. Die ZKB stuft Roche weiter mit "Übergewichten" ein.