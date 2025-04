Die Genussscheine des Basler Pharmakonzerns Roche verlieren am Donnerstagmorgen an der Schweizer Börse 0,5 Prozent an Wert auf 256,80 Franken, während der Swiss Market Index (SMI) 0,2 Prozent tiefer steht. Im Vergleich zum Jahresanfang notiert der Titel unverändert.