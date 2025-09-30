Wie der Pharmakonzern berichtet, wurde der Test am Europäischen Fachkongress für Notfallmedizin (EUSEM) und dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) vorgestellt. Der Test zeigte eine hohe Präzision bei der Identifikation von akuten Myokardinfarkten sowie beim Ausschluss dieser Diagnose.
Zudem habe der Test kürzlich die CE-Kennzeichnung erhalten. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt eines Herstellers in der Europäischen Union den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind und dass dies entsprechend nachgewiesen wurde.
(AWP)