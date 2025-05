Novartis kündigte vor gut einem Monat an, in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden Dollar in zusätzliche Fabriken und Forschungslabors in den USA zu investieren. Roche will im selben Zeitraum gar 50 Milliarden für die Kapazitätserweiterung ausgeben. Doch bei Roche bangt man bereits, ob sich diese Investitionen rechnen werden, schreibt die NZZ.