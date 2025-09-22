An der Börse kam das Update gut an: Mit einem Kursplus von rund zwei Prozent setzten sich die Roche-Scheine an die Spitze sowohl der Schweizer Bluechips als auch der europäischen Gesundheitswerte. Der Konzern aus Basel war im Jahr 2023 mit der Übernahme der US-Biotechfirma Carmot Therapeutics in das boomende Geschäft mit Abnehmmedikamenten eingestiegen. Derzeit wird der Markt für Schlankheitsmittel vom US-Pharmakonzern Eli Lilly und der dänischen Novo Nordisk mit den Abnehmspritzen Zepbound und Wegovy dominiert. Schätzungen zufolge könnte er bis Anfang der 2030er-Jahre auf ein Volumen von 150 Milliarden Dollar anwachsen.