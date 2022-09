Der neue Alzheimer-Wirkstoff Lecanamab von Biogen und Eisai hat in einer grossen zulassungsrelevanten Studie seine Ziele erreicht: Die Verlangsamung der Krankheit. Der Zulassungsantrag bei den US-Behörden ist schon auf dem Weg. Biogen und Eisai haben also eine gute Chance in einem Milliardenmarkt. Roche verfolgt den gleichen Ansatz bei der Alzheimer-Therapie.